Российская ракета-носитель «Союз-ФГ» стартовала с Байконура

#СоюзМС13: ПУСК 🚀



С Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13». На орбиту отправился экипаж длительной экспедиции на МКС: космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано и Эндрю Морган.



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