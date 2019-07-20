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Российская ракета-носитель «Союз-ФГ» стартовала с Байконура
Российская ракета-носитель «Союз-ФГ» стартовала с космодрома Байконура с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-13». Об этом сообщает Интерфакс.
#СоюзМС13: ПУСК 🚀— РОСКОСМОС (@roscosmos) July 20, 2019
С Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13». На орбиту отправился экипаж длительной экспедиции на МКС: космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано и Эндрю Морган.
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