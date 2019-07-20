Задержанному на акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму сломали руку

Полицейские при задержании сломали руку участнику митинга за допуск независимых кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму Алексею Кутенкову. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова.

«Задержанному Кутенкову только что выдали рентген — у него закрытый кривой перелом правой руки», — сообщили в «ОВД-Инфо».

После окончания митинга полицейские задержали на Сахарова подростка Дамира М. с бутылкой энергетического напитка в руке, а также еще двух человек. Одного из них отпустили из отдела полиции, составив на него протокол за нарушение правил участия в публичной акции ( ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

Митинг начался в 14:00 и продолжался около двух часов. По подсчетам «Белого счетчика», на проспект Сахарова вышли более 22 тысяч человек. Полиция не сообщала итоговых данных, однако в ходе акции отчитывалась о 12 тысячах участников.

Акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму начались 14 июля со «встречи с избирателями» у здания Московского горизбиркома — во время разгона задержали почти 40 человек, некоторым из них потребовалась госпитализация. После этого митинги ежедневно проходили на Трубной площади.