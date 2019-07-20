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СК проверит сыроварню в Нижнем Новгороде после видео с сотрудниками в одних шортах

Общество

 

В Нижнем Новгороде Следственный комитет проверит производства молочной продукции на частной сыроварне после публикации видео с сотрудниками в одних шортах. Об этом сообщается на сайте ведомства. Роспотребнадзор также начал проверку. 

«В эфире ряда телекомпаний транслировался сюжет о производстве молочной продукции в антисанитарных условиях в Воротынском районе Нижегородской области. На видео видно, как работники варят сыр и плетут из сырья сырные косички, не соблюдая правила санитарии и гигиены», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. 

В конце июня издание «Сети НН» опубликовало сюжет о сыроварне в Воротынском районе Нижнего Новгорода, в котором работники варят сыр будучи полуобнаженные и берут сыр-косичку голыми руками, складывая их в деревянные паллеты на полу.

Владелец сыроварни заявил, что на производстве нет антисанитарии и обвинил корреспондента издания в воровстве сыра. 

Теги:
нижний новгород, nt
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