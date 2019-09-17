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«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов

Спорт

 

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с французским «Лионом» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая на стадионе «Стад де Люмьер», завершилась со счетом 1:1.

Счет на 41-й минуте встречи открыл нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Ответный гол забил с пенальти нападающий «Лиона» Мемфис Депай. 

Следующий матч «Зенита» в рамках турнира пройдет 2 октября в Петербурге. Команда сыграет с португальской «Бенфикой». 

Теги:
em, зенит, футбол, лига чемпионов

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