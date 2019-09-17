«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Петербургский «Зенит» сыграл вничью с французским «Лионом» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая на стадионе «Стад де Люмьер», завершилась со счетом 1:1.
Все! Стартуем в @ChampionsLeague с результативной ничьей на выезде!#ЛионЗенит pic.twitter.com/fmXnRk4f4M— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) September 17, 2019
Счет на 41-й минуте встречи открыл нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Ответный гол забил с пенальти нападающий «Лиона» Мемфис Депай.
Следующий матч «Зенита» в рамках турнира пройдет 2 октября в Петербурге. Команда сыграет с португальской «Бенфикой».