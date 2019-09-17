Более 50 тысяч человек подписали петицию с требованием освободить актера Павла Устинова

Петицию с требованием освободить актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за «вывих плеча» росгвардейца на несогласованной акции в Москве 3 августа, подписали более 50 тысяч человек. Она опубликована на сайте Change.org.

Петицию создал актер Александр Паль. «Я думаю, что это дело полностью сфабриковано. Я считаю, что это произвол и чудовищное беззаконие. И нам важно вместе обратить внимание властей на то, что мы на такую несправедливость и самосуд не согласны», — говорится в ее тексте.

В поддержку Устинова выступили многие артисты, также ранее Паль запустил флешмоб в инстаграме. Накануне в четырех московских театрах спектакли завершились выступлениями в поддержку Устинова.

Приговор актеру вынесли 16 сентября. Устинова признали виновным в «применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти» (ч. 2 ст. 318 УК). Он якобы участвовал в протестной акции 3 августа и выкрикивал лозунги, во время задержания бойцами Росгвардии сопротивлялся и вывихнул одному из них плечевой сустав.

Устинов вину не признал. Он рассказывал, что в тот день ждал на Тверской улице встречи с другом, а поскольку его руки были заняты телефоном и наушниками, он не мог «вывихнуть плечо» росгвардейцу.