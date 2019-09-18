В Лефортовском суде Москвы задержали адвоката экс-премьера Дагестана

В Лефортовском суде Москвы задержали адвоката Дагира Хасавова – защитника бывшего врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова. Об этом рассказал Интерфаксу юрист Эдуард Исецкий.

Хасавову предъявили обвинение в воспрепятствовании правосудию (ч.1 ст. 294 УК) и в подкупе или принуждении к даче показаний (ч. 4 ст. 309 УК), уточнил защитник Нариман Аджиев. Он свою вину не признал.

По его словам, Хасавова задержали на 48 часов. В течение этого времени следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения, какой именно – неизвестно. Исецкий предположил, что задержание Хасавова может быть связано с его комментариями о процессе в соцсетях.

Зимой прошлого года в Дагестане проводились масштабные проверки «состояния законности в республике». В результате были арестованы ряд высокопоставленных чиновников, в том числе Гамидов. Он обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).