ФСБ отчиталась об убийстве двух человек в ходе КТО к северу от Нальчика

ФСБ ввела режим контртеррористической операции в городе Чегем, к северу от столицы Кабардино-Балкарии Нальчика. Об этом пресс-служба ведомства сообщила ТАСС.

Он действует с о5:00 мск, поскольку в одном из частных домов обнаружили людей, которых ведомство считает членами неназванной «религиозно-экстремистской группировки» и подозревает в подготовке террактов.

Обновление 08:38 Сотрудники ФСБ в ходе операции убили двух человек, сообщили источники ТАСС.

В частности, он действовал в жилой зоне у правого берега реки Чегем на востоке города: «Режим КТО [введен] на части города, ограниченной улицами: Кярова, 2-й Промышленный проезд, русло реки Чегем, восточная окраина города Чегем». Движение на проходящей через город федеральной трассе «Кавказ» не ограничивалось.

Накануне главное управление МВД по противодействию экстремизму отчиталось, что с начала 2019 года предполагаемые сторонники «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) были задержаны в 17 регионах. Помимо субъектов Северного Кавказа, таких как Кабардино-Балкария, Чечня, Дагестан, Адыгея и Ставрополье, это также Москва, Югра, Татарстан и другие.

В частности, управление ФСБ по КБР сообщало о задержании в августе жителя предместья Нальчика, спрятавшего две бомбы на пустыре, а также предполагаемого сторонника «Исламского государства» в апреле. В том же месяце к северо-востоку от Нальчика были убиты двое членов ИГ, которые, как утверждали в полиции, открыли огонь по автоинспекторам.