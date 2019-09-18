СМИ: дело Baring Vostok могут прекратить из-за результатов экспертизы по спорным акциям

Новая оценка стоимости спорных акций, которые Baring Vostok в счет долга передал банку «Восточный», показала невиновность руководства инвестфонда, в том числе его основателя Майкла Калви. Об этом сообщили источники ТАСС, РБК и «Коммерсанта».

Согласно заявлению миноритариев «Восточного», которое легло в основу обвинения, переданные для погашения кредита в 2,5 миллиарда рублей 60% акций люксембургской IFTG стоили 600 тысяч рублей. В самом Baring Vostok оценивали их в 3 миллиарда рублей. Однако «Российское общество оценщиков» оценило их вовсе в 3,8 миллиарда рублей.

С результатами этой независимой экспертизы уже ознакомили адвокатов обвиняемых, которые теперь смогут ходатайствовать о прекращении уголовного преследования за отсутствием состава преступления. Ни одна из сторон официально не комментировала результаты экспертизы.

Майкла Калви обвиняли в том, что он в 2017 году якобы убедил акционера «Восточного» принять в счет долга у Первого коллекторского бюро ценные бумаги по завышенной стоимости. Именно в связи со сделкой по бумагам IFTG в феврале Калви задержали по подозрению в мошенничестве и отправили в спецблок «Матросской Тишины», откуда отпустили под домашний арест только в апреле. Сам он связывал обвинения с корпоративным конфликтом в банке.