Руководители «Новой газеты», «Эха Москвы» и «Дождя» пожаловались Чайке на приговор актеру Павлу Устинову

Председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева пожаловались генпрокурору Юрию Чайке на «незаконный и необоснованный» приговор актеру Павлу Устинову за «вывих плеча» росгвардейца на митинге 10 августа.

По их мнению, судья незаконно отказался приобщить к делу съемки задержания Устинова, которые на месте сняли корреспонденты «Новой» и «Дождя». «Данные видеозаписи имеют существенное значение для правильного решения вопроса о виновности Павла Устинова, события, зафиксированные на ней полностью оправдывают [его]», — приводит текст совместного обращения Алексей Венедиктов.

В поддержку Устинова также массово выступили российские актеры, выступлениями о нем в день вынесения приговора завершились представления в крупнейших московских театрах. Созданная актером Александром Палем петиция на Change.org к утру 18 сентября, менее чем за сутки, собрала уже почти 80 тысяч подписей.

Посмотрите это видео, которое отказался смотреть судья Алексей Криворучко. Это видео — доказательство того, что Павел Устинов 3 августа просто оказался не в том месте не в то время. За это 16 сентября его могут посадить на 6 лет. pic.twitter.com/HiEFW7Wy40 — Новая Газета (@novaya_gazeta) September 14, 2019

К 3,5 годам колонии актера приговорили 16 сентября. Устинова признали виновным в том, что он якобы сопротивлялся при задержании на митинге 3 августа и вывихнул плечевой сустав одному из силовиков. Устинов вину не признал и в суде рассказывал, что в тот день ждал на Тверской улице встречи с другом, а поскольку его руки были заняты телефоном и наушниками, он не мог причинить боль росгвардейцу.