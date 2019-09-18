РПЦ назвала «политической декларацией» письмо священников в поддержку фигурантов «дела 212»

Открытое письмо священников РПЦ в поддержку участников московских акций протеста, попавших под уголовное преследование, является политическим высказыванием, а не правозащитной деятельностью. Об этом Интерфаксу заявил замглавы пресс-службы Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, священникам стоило собрать деньги на юридическую помощь фигурантам дел или как пастырям «воспитать неподкупного и верного правосудию судью, честного правоохранителя и адвоката». Подписание открытых писем он назвал «легким, но бесполезным путем».

Положения этого письма, по словам представителя РПЦ, были сформированы повесткой СМИ, которые «придерживаются известных предпочтений». «Когда из них всех [незаконно осужденных] выбирается несколько подсудимых, наиболее известных по СМИ, это политика, а не печалование», — сказал он, отметив, что «борьба с властью никогда не была и не будет миссией РПЦ».

Обращение нескольких десятков священников накануне было опубликовано в «Новой газете» и на портале «Православие и мир». В открытом письме они назвали приговоры участникам протеста в большей степени «похожими на запугивание граждан России, чем на справедливое решение в отношении подсудимых».

Так, участника митинга Евгения Коваленко и актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии общего режима, Кирилла Жукова и Ивана Подкопаева — к трем годам, Данилу Беглеца — к двум. В связи с протестами четыре года колонии дали активисту Контантину Котову по «дадинской» статье о нарушении законодательства о митингах, а блогера Владислава Синицу приговорили к пяти годам колонии за твит с угрозами детям силовиков.