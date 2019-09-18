«Медуза» опознала сотрудника полиции, сломавшего ногу дизайнеру перед митингом 27 июля

Дизайнеру Константину Коновалову, которого задержали во время пробежки перед началом митинга за честные выборы 27 июля, сломал ногу командир отделения второго оперативного полка полиции Москвы Александр Журавлев. Такой вывод сделала «Медуза» после изучения соцсетей, фото задержания Коновалова и свидетельств других людей.

Опознать личность полицейского удалось после того, как на этого же сотрудника МВД указал расследователь группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, рассказавший о попытке Журавлева ударить участницу акции дубинкой по голове.

«Медуза» нашла заархивированную версию аккаунта полицейского во «ВКонтакте». Он подписан на паблики «Полиция России» и «Подслушано у полиции». Изучив фотографии с митинга и со страницы силовика в соцсети, издание пришло к выводу, что Журавлев — это тот самый полицейский, который на фото из твиттера стоит на ноге Коновалова.

О! Это же я после пробежки 5 км! Может, как раз в этот момент они мне и сломали ногу, переломив бордюром?



Если кто ещё найдёт фотки моего задержания, буду благодарен. Должны ещё быть кадры, как меня повалили на проезжую часть Тверской. pic.twitter.com/Bfdc7jLDjt — Constantine (@CKonovalov) July 28, 2019

Судя по информации из СМИ и соцсетей, Журавлев также участвовал в других задержаниях митингующих и активистов. Например, 31 июля он задерживал лидера Либертарианской партии Михаила Светова, а затем давал свидетельские показания в суде.

Изданию не удалось получить комментарий от пресс-службы МВД, на привязанный к аккаунту Журавлева телефонный номер никто не отвечал.

Накануне суд оштрафовал Коновалова на 10 тысяч рублей по обвинению в нарушении правил проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). При этом 27 июля дизайнера задержали за три часа до начала митинга, когда он совершал пробежку недалеко от мэрии Москвы.