Секретарь генсовета «Единой России» посчитал приговор Устинову «вопиющей несправедливостью»

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем инстаграме назвал «вопиющей несправедливостью» приговор актеру Павлу Устинову за «вывих плеча» росгвардейца на митинге 3 августа. По его словам, Мосгорсуд при рассмотрении жалобы должен учесть все доказательства.

«Я пересмотрел многие [видео задержания] по несколько раз. На любом из них видно, что парень просто стоял возле метро <..> Почему человеку выносят обвинительный приговор, не дав стороне защиты возможность представить все доводы? Это нечестно и несправедливо», — написал он.

В поддержку актера косвенно выступил и телеведущий «России-1» Владимир Соловьев, объяснивший решение по Устинову не просчетами суда и следствия, а «неумелыми» действиями защитников Устинова: «Пока только Тина Канделаки и я предложили дать денег, чтобы нанять серьезных адвокатов, и предложили тех самых адвокатов <..> Если подключить хорошего адвоката, уже в первой инстации по крайней мере все необходимые документы уже были бы приняты к рассмотрению».

О приговоре по делу Павла Устинова#ЯМыПавелУстинов pic.twitter.com/WdMEpL7DaZ — Вечерний Ургант (@Urgant_Show) September 17, 2019

О деле Павла Устинова и флешмобе в его поддержку среди российских актеров на «Первом канале» рассказывал и ведущий Иван Ургант в эфире своего шоу. Он напомнил, что вскоре состоится апелляция по решению, «ну и, в конце концов, давайте не забывать, что есть еще и Страшный суд, председателем которого работает как раз судья Криворучко», сыронизировал Ургант. Именно судья Тверского суда Алексей Криворучко вынес решение по Устинову.

Созданная актером Александром Палем петиция на Change.org к утру 18 сентября, менее чем за сутки, собрала уже почти 80 тысяч подписей. А в рамках запущенного им флешмоба в соцсетях о деле Устинова рассказали такие актеры, как Павел Деревянко, Юлия Пересильд, Евгений Стычкин, Александра Бортич, Ирина Горбачева и десятки других. С жалобой на отказ суда приобщить доказательства по делу Устинова к генпрокурору Юрию Чайке обратились руководители «Новой газеты», «Эха Москвы» и «Дождя».