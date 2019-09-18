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Саудовская Аравия продала здание консульства в Стамбуле, где убили журналиста Хашогги

Политика

 

Власти Саудовской Аравии продали здание консульства в Стамбуле, в котором был убит оппозиционный журналист Джамаль Хашогги, передают телеканалы Habeturk TV и Al Jazeerа

По их данным, здание в престижном районе города Левент продали неизвестному покупателю около месяца назад за треть его рыночной стоимости. Как сообщает Habeturk TV, теперь саудовская дипломатическая миссия расположена в здании в районе Саррьер, недалеко от консульства США. 

Телеканал отмечает, что для сделки необходимо было получить разрешение в МИДе Турции. При этом в турецком ведомстве заявили, что о продаже здания им ничего неизвестно.

Ранее в Саудовской Аравии говорили о намерении поменять здание консульства. Власти опасались, что после следственных действий по делу об убийстве журналиста там могли остаться подслушивающие устройства.

Джамаля Хашогги убили 2 октября в саудовском консульстве в Стамбуле. По данным прокуратуры, тело журналиста расчленили и уничтожили. США и ООН возложили ответственность за убийство на наследного принца Саудовской Аравии. Саудовские власти отрицают причастность королевской семьи к преступлению.

Теги:
kb, саудовская аравия, хашогги

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