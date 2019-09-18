Прокуратура попросила вернуть дело участника митинга 27 июля Айдара Губайдулина

В Мещанском суде Москвы представитель прокуратуры попросил вернуть уголовное дело участника митинга 27 июля Айдара Губайдулина, которого обвиняют в покушении на нападение на полицейского (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 318 УК), для уточнения фабулы, передает корреспондент «Новой» из зала суда.

Обвинение также попросило изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде. Решение суд должен огласить в 12 часов.

IT-инженер «Сбербанк-Технологий» Айдар Губайдулин находится под арестом с 9 августа. Его обвиняли в участии в «массовых беспорядках» (ч. 2 ст. 212 УК), но позже предъявили обвинение в покушении на нападение на силовика (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 318 УК) и выделили дело в отдельное производство. На акции протеста Губайдулин бросил в сторону силовиков пластиковую бутылку, но промахнулся.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Губайдулина и еще восьмерых фигурантов дела о «массовых беспорядках» политзаключенными. Речь идет о Даниле Беглеце, Егоре Жукове, Кирилле Жукове, Евгении Коваленко, Алексее Миняйло, Иване Подкопаеве, Самариддине Раджабове и Сергее Фомине.