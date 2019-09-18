СМИ: студента уральского вуза грозились отчислить из-за сексуальной ориентации

Уральский государственный экономический университет может отчислить одного из своих студентов из-за подозрений в том, что у него — нетрадиционная сексуальная ориентация. Об этом информационному агентству «Европейско-Азиатские новости» сообщил сам студент на условиях анонимности.

По словам обучающегося, его вызвал к себе проректор по социальной работе Роман Краснов. Проектор, как утверждает студент, заявил, что он «порочит имя инстиута», отметил, что у него розовый телефон, и потребовал принести характеристику с места работы, чтобы руководство вуза могло окончательно определиться, гей он, или нет.

Краснов, отмечается в публикации, также заявил, что в УрГЭУ работает система мониторинга аккаунтов социальных сетей студентов. Сам проректор в разговоре с «Европейско-Азиатскими новостями» эту информацию подтвердил: «Мы вели, ведем и будем вести мониторинг социальных сетей наших студентов! По одной простой причине: мы — государственный университет, и, соответственно, мы смотрим за моральным обликом наших студентов. Мы имеем право посмотреть, чем живет наш студент. Ведь это же публичные страницы», — заявил проректор.

В управлении информации УрГЭУ «Новой газете» отказались оперативно прокомментировать ситуацию с обвинениями студента, попросив редакцию направить официальный запрос.

Стоит отметить, что руководство УрГЭУ не в первый раз оказывается в центре скандала. В 2015 году «Диссернет» уличил ректора вуза Якова Силина в некорретных заимствованиях при подготовке докторской диссертации на тему «Теоретико-методологические подходы к анализу эволюции и современного состояния городской политики в России». Эксперты выяснили, что из 421 страницы диссертации 40 имеют некорректные заимствования, а на 20 страницах «коорректность заимствований вызывает сомнения».