В Москве у администрации президента начались пикеты в поддержку актера Павла Устинова

У администрации президента в Москве начались одиночные пикеты в поддержку актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за «вывих плеча» росгвардейца на акции за свободные выборы 3 августа, передает корреспондент «Новой».

Первым в пикет встал актер Александр Паль с плакатом с надписью «Свободу Павлу Устинову», его сменил режиссер Александр Молочников, следом вышел актер Никита Кукушкин. «Я участвую, потому что не хочу, чтобы моя дочь жила в стране, где не любят и не уважают человека. Я хочу, чтобы в нашей стране делали все для достойной жизни и счастья людей», — отметил Кукушкин в беседе с «Новой».

Участники пикета стоят в очереди у места проведения акции и сменяют друг друга. «Главное, чтобы очередь была не только сегодня, а до самого момента, пока не выйдет Павел», — заявил журналистам Молочников. По его мнению, дело спецкора «Медузы» Ивана Голунова дало заставило поверить, что «такое точечное сопротивление к чему-то приводит».

Александра Бортич. Фото: Глеб Лиманский / «Новая газета»

«Для меня это история не только про Пашу, мы против беспредела и таких сроков за инциденты, которых не было. Нам не должно быть страшно выходить на улицу, я не хочу бояться», — рассказала «Новой» актриса Александра Бортич.

Фото: Глеб Лиманский / «Новая газета»

Актер Григорий Добрыгин назвал решение суда по делу Устинова чудовищной несправедливостью и заявил, что участвует в пикете в поддержку не только своего коллеги, но других фигурантов дела о «массовых беспорядках».

Ранее российские актеры запустили флешмоб в поддержку Устинова. Петицию Александра Паля на сайте Change.org с требованием освободить актера подписали уже более 94 тысяч человек.

16 сентября суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии по обвинению в «применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти» (ч. 2 ст. 318 УК). Следствие считает, что он участвовал в акции протеста 3 августа и якобы вывихнул росгвардейцу плечо во время задержания.