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Суд вернул в прокуратуру дело участника митинга 27 июля Айдара Губайдулина

Общество

Андрей Каревкорреспондент судебного отдела

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Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело программиста Айдара Губайдулина, обвиняемого в покушении на применение насилия к представителю власти на акции 27 июля. Об этом сообщает корреспондент «Новой» из зала суда.

«Вернуть уголовное дело в Генпрокуратуру и изменить меру пресечения Губайдулину на подписку о невыезде», — решила судья Олеся Менделеева. Она постановила освободить Губайдулина из-под стражи в зале суда.

Прокурор начала заседание с ходатайства о возвращении дела для уточнения фабулы обвинения. Ее предложение поддержал потерпевший сотрудник полиции Артем Килов. 

Защита не ожидала такого ходатайства от обвинителя. Они вместе с Губайдулиным полностью поддержали возврат дела в прокуратуру. 

По версии следствия, 27 июля Губайдулин бросил пластиковую бутылку с «неизвестной жидкостью» в полицейского отдельного батальона патрульно-постовой службы УВД по САО Москвы Артема Килова, но не попал. 

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