«Левада-центр»: более 70% россиян выступают за ограничение притока трудовых мигрантов

Три четверти россиян (72%) считают, что власти должны ограничить приток иностранных граждан, приезжающих в страну на заработки. Это следует из результатов опроса «Левада-центра».

Только 9% респондентов полагают, что государство должно способствовать притоку трудовых мигрантов в Россию. Причем еще два года назад за ограничение числа иностранцев, приезжающих на заработки, высказывалось 58% респондентов. При этом 64% респондентов (против 57% в 2013 году) уверены, что их близкие могли бы делать работу, которую выполняют мигранты.

Кроме того, с 2017 года в два раза увеличилось число неравнодушных к этому вопросу — в августе 2019 года 15% респондентов сказали, что им «все равно».

По словам социолога «Левада-центра» Карины Пипии, мигрантская тема возвращается в публичную повестку и все больше интересует россиян. Эксперт объясняет, что межнациональная и мигрантская тематика стали одними из таких проблем, которые больше всего тревожат россиян, передают «Ведомости».