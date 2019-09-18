Более 760 учителей подписали открытое письмо с требованием прекратить «дело 212»

Учителя создали открытое письмо, в котором попросили прекратить уголовное дело, возбужденное после несогласованной акции 27 июля в Москве.

На 12:27 его подписали 763 учителя из разных регионов России. Они потребовали прекратить сфабрикованные уголовные дела, освободить тех, кто был осужден несправедливо, а также дать «справедливую с точки зрения закона оценку» действиям силовиков и судов.

«Люди, арестованные за свое гарантированное Конституцией право свободно высказывать свое мнение и свободно собираться для его выражения, были арестованы без причины, избиты, осуждены и приговорены к лишению свободы или крупным денежным штрафам без доказанной вины, с грубыми нарушениями судебного права на состязательность сторон», — говорится в тексте письма.

Его авторы отметили, что преподаватели обществознания и права «учат детей, что они живут в правовом государстве и основной закон его – Конституция». Однако после окончания школы дети «обнаруживают, что за плакат, где процитирована статья из Конституции, могут задержать, арестовать и судить».

Напомним, после акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК) и применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК), его фигурантами стали более десяти человек. Впоследствии с ряда из них, Даниила Конона и Владислава Барабанова, а также Сергея Абаничева, Валерия Костенка и Егора Жукова сняли обвинения. Айдара Губайдулина отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Некоторым фигурантам уже вынесли приговоры. Евгения Коваленко и Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии общего режима, Кирилла Жукова и Ивана Подкопаева — к трем годам, Данилу Беглеца — к двум. Также из-за протестов в Москве активисту Константину Котову дали четыре года колонии по статье о неоднократном нарушении порядка организации либо проведения митингов (ст. 212.1 УК), а блогеру Владиславу Синице — пять лет за твит с угрозами детям силовиков.