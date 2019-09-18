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СК возбудил дело после нападения северокорейских браконьеров на российских пограничников

Общество

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Дальневосточное следственное управления на транспорте Следственного комитета возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК) после нападения северокорейских браконьеров на российских пограничников. Об этом сообщается на сайте управления. 

В результате нападения, произошедшего накануне, пострадали четверо пограничников, у одного из них – огнестрельное ранение. Ранее сообщалось о троих пострадавших. При проверке двух шхун в исключительной экономической зоне в Японском море, граждане КНДР оказали сопротивление российским пограничникам. В результате инцидента были задержаны более 80 граждан КНДР. 

По делу допрашивают очевидцев, назначены судебно-медицинские экспертизы. Задержанные шхуны и граждан КНДР конвоируют к месту осмотра и производству следственных действий.

Теги:
уголовное дело, японское море, нападение, em

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