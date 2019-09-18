СК возбудил дело после нападения северокорейских браконьеров на российских пограничников

Дальневосточное следственное управления на транспорте Следственного комитета возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК) после нападения северокорейских браконьеров на российских пограничников. Об этом сообщается на сайте управления.

В результате нападения, произошедшего накануне, пострадали четверо пограничников, у одного из них – огнестрельное ранение. Ранее сообщалось о троих пострадавших. При проверке двух шхун в исключительной экономической зоне в Японском море, граждане КНДР оказали сопротивление российским пограничникам. В результате инцидента были задержаны более 80 граждан КНДР.

По делу допрашивают очевидцев, назначены судебно-медицинские экспертизы. Задержанные шхуны и граждан КНДР конвоируют к месту осмотра и производству следственных действий.