Президент Франции пообещал саудовскому принцу помощь в расследовании атак на НПЗ

Елисейский дворец сообщил о состоявшемся накануне телефонном разговоре между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

В пресс-службе отметили, что Макрон решительно осудил произошедшие 14 сентября нападения на саудовские нефтяные объекты и «заверил наследного принца в солидарности Франции с Саудовской Аравией и ее населением», а также еще раз подтвердил приверженность Франции делу обеспечения «безопасности Саудовской Аравии и стабильности в регионе».

Кроме того, в ответ на запрос саудовских властей Макрон принял решение отправить в Саудовскую Аравию французских экспертов для участия в расследовании атак на НПЗ.

Президент России Владимир Путин также поговорил по телефону с саудовским принцем. Как отмечают в пресс-службе Кремля, Путин выразил озабоченность в связи с атаками на нефтяные объекты и высказался за проведение тщательного расследования.

Атака на два нефтяных месторождения саудовской компании Saudi Aramco произошла в ночь на 14 сентября. Ответственность за нее взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Из-за произошедшего Saudi Aramco вдвое сократила добычу нефти, что привело к резкому росту цен на нефть. Накануне министр энергетики Саудовской Аравии заявил о восстановлении уровня поставок сырья до прежнего уровня.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия продала здание консульства в Стамбуле, в котором был убит оппозиционный журналист Джамаль Хашогги. Тело журналиста расчленили и уничтожили. США и ООН возложили ответственность за убийство на наследного принца Саудовской Аравии. Саудовские власти отрицают причастность королевской семьи к преступлению.