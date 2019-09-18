Волонтера тюменского штаба Навального уволили с работы после обысков

Волонтера тюменского штаба политика Алексея Навального Дмитрия Добрынина уволили с работы после обысков в региональном офисе оппозиционера. Об этом активист рассказал «Урал. МБХ медиа».

Добрынин был системным администратором в компании «ТСК». «Поступило заявление от Дмитрия об увольнении по собственному желанию», – сказали «Новой газете» в отделе кадров фирмы. Однако, как отмечает «МБХ медиа», руководству компании не понравилось то, что Добрынин «вмешал» ее в историю с обысками в тюменском штабе Навального.

Напомним, обыски у сотрудников штабов Навального прошли 12 сентября более чем в 40 городах России. Следственные действия проводили также, в частности, у координатора саратовского отделения движения в защиту прав избирателей «Голос» Александра Никишина, координатора в Татарстане Михаила Тихонова и у члена партии «Яблоко» во Пскове Николая Кузьмина.

Соратник Навального Леонид Волков 17 сентября заявил, что Следственный комитет вновь проведет по всей стране новые массовые обыски у их сторонников по делу об отмывании денег (ч. 4 ст. 174 УК), возбужденному против Фонда борьбы с коррупцией в августе. Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников рассказывал, что, согласно обращениям, в рамках этого дела были заблокированы счета порядка 120 человек.