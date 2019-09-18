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В Челябинске на трое суток арестовали местного жителя, облившего зеленкой вывеску регионального отделения «Единой России»

Общество

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Суд Советского района Челябинска на трое суток арестовал 37-летнего местного жителя, который облил зеленкой вывеску регионального отделения «Единой России». Об этом Znak.com сообщили в пресс-службе УМВД.

Как отмечают в полиции, личность мужчины установили по видео с камеры наблюдения, которая находилась в одной из ближайших к месту преступления аптек. Челябинца признали виновным в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП).

13 сентября стало известно о том, что кто-то бросил в табличку челябинского отделения «Единой России» пузырек с зеленкой. Сообщалось, что ее также вылили у региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

Теги:
kb, зеленка, челябинск, единая россия

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