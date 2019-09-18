СК возбудил два дела о злоупотреблении полномочиями против учредителя «Мурманского морского пароходства»

Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета возбудило два уголовных дела о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК), против члена совета директоров и учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство». Об этом сообщается на сайте СК.

В настоящее время ведомство проводит обыски в московском представительстве «Мурманского морского пароходства», а также по месту жительства подозреваемого. Он в настоящее время задержан. По данным СПАРК, учредителем, входящим в совет директоров, является Николай Куликов, уточняет РБК.

Следствие считает, что руководство и правление «Мурманского морского пароходства» в 2014-2019 годах принимало решения о незаконном выводе более 580 млн рублей из оборота предприятия. Деньги расходовались на личные цели. Это привело к задолженности фирмы по зарплатам на сумму более 100 млн рублей и невыплате налогов в размере более чем 88 млн рублей.

В начале сентября задержали бывшего генерального директора «Мурманского морского пароходства» Алексея Глазунова по уголовным делам о невыплате зарплат (ч.1 ст. 145.1 УК) и сокрытии денежных средств (ч.2 ст.199.2 УК). Он находится под домашним арестом. До этого суд оштрафовал на 200 тысяч рублей другого бывшего гендиректора Александра Брынцева по делу о невыплате зарплат на сумму почти 2,9 млн рублей.