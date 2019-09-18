Суд в Нижнем Тагиле вынес приговор полицейским, обвиняемым в пытках задержанного

Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил к реальным срокам троих сотрудников полиции, которых обвиняли в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств в отношении задержанного. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Алексей Бушмаков, сотрудничающий с «Зоной права».

Оперуполномоченный Анатолий Леонов приговорен к пяти годам лишения свободы, его коллеги Антон Лобанов и Денис Бородачев — к 4,5 годам. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

По версии следствия, 3 октября 2018 года Леонов, Бородачев и Лобанов задержали жителя Нижнего тагила Максима Червоткина. Его доставили в отдел полиции № 21, где потребовали признаться «в каком-либо преступлении». Когда Червоткин отказался, ему нанесли около 40 ударов руками и ногами, надели пакет на голову, а затем заставили отжиматься и приседать. В результате Червоткин сознался в выдуманном им преступлении.

Свою вину в ходе судебного заседания полицейские не признали. Сам Максим Червоткин, по словам адвоката, до сих пор вынужден проходить лечение в больнице.