В Улан-Удэ на десять суток арестовали участника протестов на площади Советов

Суд в Улан-Удэ арестовал на десять суток активиста Алексея Карнаухова за повторное участие в несогласованном митинге, передает «Тайга.Инфо».

По словам Карнаухова, его задержали в подъезде своего дома. «Сейчас они говорят, что я добровольно сел в машину. Я вышел в домашних трениках и дачной кофточке», — отмечает активист. Как добавляет издание, Карнаухов заявил о готовности в знак протеста начать голодовку.

Протестные акции на площади Советов в Улан-Удэ начались 9 сентября после задержания сторонников якутского шамана Александра Габышева, который идет в Москву, чтобы «изгнать Путина». Позже протестующие стали требовать повторных выборов мэра города. На них победил самовыдвиженец Игорь Шутенков, поддержанный «Единой Россией», сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ) занял второе место.

Ранее из-за протестов в Бурятии под аресты отправили организатора согласованного митинга Петра Дондукова, блогера Дмитрия Баирова, активиста Баира Цыбикова, подозреваемого в нападении на силовика Дмитрия Хараева и сторонника якутского шамана Игоря Коношанова.