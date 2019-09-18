Мосгорсуд оставил в силе отказ допустить журналистку «Новой газеты» в колонию к экс-мэру Ярославля Урлашову

Мосгорсуд оставил в силе решение Замоскворецкого районного суда, который не удовлетворил иск «Новой газеты» к Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), отказавшей журналистке издания Елизавете Кирпановой в личном интервью с бывшим мэром Ярославля Евгением Урлашовым.

Старший юрист Института права и публичной политики Ольга Подоплелова указывает, что, согласно Европейским пенитенциарным правилам, у заключенных должна быть возможность общения со СМИ. Основаниями для запрета могут быть обеспечение безопасности, защита жертв, других заключенных или персонала, а также обеспечение общественных интересов. При этом ФСИН не предоставила доводов, свидетельствующих о том, что журналистку «Новой газеты» Елизавету Кирпанову не допустили в колонию по одному из этих оснований.

Представитель ведомства заявил, что ни один нормативный правовой акт не обязывает ФСИН раскрывать конкретные причины для разрешения интервью с заключенными или отказа в этом. Он добавил, что, по мнению ведомства, разрешение корреспондентке «Новой» на посещение колонии не дали законно и обоснованно, а это решение принял уполномоченный орган с учетом мнения заинтересованных подразделений.

Корреспондентка «Новой» Елизавета Кирпанова от лица редакции в апреле обратилась в управление ФСИН по Ярославской области с просьбой разрешить ей провести личное интервью с Урлашовым, поскольку он неоднократно рассказывал о нарушениях в рыбинской исправительной колонии № 2, где сейчас отбывает наказание.

В декабре прошлого года правозащитники сообщили, что в этой колонии разгорелась эпидемия ВИЧ. По словам Урлашова, зимой в исправительном учреждении было около 200 ВИЧ-инфицированных заключенных. Ярославское управление ФСИН эту информацию отрицало.