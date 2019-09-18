Губернатор Приморья подписал указ, запрещающий иностранцам работать в сфере транспорта

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал распоряжение, запрещающее иностранцам работать в сфере транспорта на основании патента. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Согласно указу, с 2020 года в Приморье иностранцы не смогут работать водителями городских и пригородных автобусов, трамваев и такси. Исключение составят только водители арендованных автобусов, работающие по туристическим и экскурсионным маршрутам, уточняют в пресс-службе.

По оценкам приморских властей, под постановление попадают более 300 иностранцев, которые ранее получили патенты на работу в регионе. В администрации считают, что запрет поможет оптимизировать рынок труда в регионе и предоставит приоритет в трудоустройстве российским гражданам.

Ранее «Левада-центр» представил результаты опроса, согласно которым 72% россиян выступают против притока иностранцев, приезжающих на заработки. Только 9% респондентов придерживаются противоположного мнения.