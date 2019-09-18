РПЦ решила проверить соблюдение прав фигурантов «дела 212»

Руководство Русской православной церкви поручило правозащитному центру Всемирного русского народного собора изучить материалы уголовного дела, возбужденного после акции протеста в Москве 27 июля, на предмет нарушения прав его фигурантов. Об этом сообщил Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

«Правозащитная деятельность, связанная с церковью, направлена на конкретную личность, чьи права могут быть нарушены, а не на использование политическими движениями факта осуждения тех или иных лиц в целях борьбы за собственную власть, как это не раз случалось в истории многих стран», — подчеркнули в РПЦ. Церковь выразила готовность в случае необходимости оказать фигурантам дела квалифицированную правовую помощь.

Накануне было опубликовано открытое письмо священников РПЦ, которое подписали более 90 человек. «Мы выражаем обеспокоенность тем, что вынесенные приговоры в большей степени похожи на запугивание граждан России, чем на справедливое решение в отношении подсудимых», — говорится в его тексте.

Напомним, после акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК) и применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК), его фигурантами стали более десяти человек. Впоследствии с ряда из них, Даниила Конона и Владислава Барабанова, а также Сергея Абаничева, Валерия Костенка и Егора Жукова сняли обвинения. Айдара Губайдулина отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Некоторым фигурантам уже вынесли приговоры. Евгения Коваленко и Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии общего режима, Кирилла Жукова и Ивана Подкопаева — к трем годам, Данилу Беглеца — к двум. Также из-за протестов в Москве активисту Константину Котову дали четыре года колонии по статье о неоднократном нарушении порядка организации либо проведения митингов (ст. 212.1 УК), а блогеру Владиславу Синице — пять лет за твит с угрозами детям силовиков.