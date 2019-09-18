Rambler Group подал в суд на «Одноклассники» из-за трансляций матчей Английской премьер-лиги

ООО «Рамблер Интернет Холдинг», входящее в Rambler Group, подало в суд на ООО «Мэйл.Ру Груп» (структура Mail.Ru Group) из-за трансляции в соцсети «Одноклассники» матчей футбольной Английской премьер-лиги. На карточку дела обратил внимание РБК.

В апреле стало известно о покупке Rambler Group эксклюзивных прав на показ в России матчей АПЛ. Иск компании касается защиты авторских и смежных прав в интернете (ч. 3 ст.26 ГПК). Первую беседу Мосгорсуд назначил на 27 сентября.

В августе по жалобе Rambler Group Мосгорсуд поручил Роскомнадзору заблокировать 15 ресурсов, транслирующих матчи АПЛ. Сайт «Одноклассников» (ok.ru) в реестр нарушителей авторских прав не внесли. Как отмечает РБК, соцсеть можно заблокировать только целиком из-за использования протокола https.

По словам представителей «Одноклассников», на момент получения уведомления от Роскомнадзора спорный контент уже был заблокирован. В Rambler Group подачу иска объяснили отсутствием в соцсети эффективных механизмов блокировки, что делает удаление нелегальных трансляций и записей бессмысленным, так как пиратские видео быстро появляются вновь.