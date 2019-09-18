В Киеве вооруженный мужчина открыл стрельбу и пригрозил взорвать мост через Днепр

В центре Киева вооруженный мужчина открыл стрельбу и пригрозил взорвать мост Метро через Днепр, сообщает Интерфакс. «Он сделал несколько выстрелов <...>. Движение [по мосту] не осуществляется», — рассказал спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

Информации о погибших и пострадавших пока нет. На место выехали правоохранители, патрульные и следственная оперативная группа, рассказала «Громадскому» замначальника отдела коммуникации полиции Киева Яна Неруш.

Обновление 20:05 Мужчину задержали. Нападавшим оказался бывший спецназовец-контрактник, уроженец крымского села Форос Алексей Белько. Дважды за это лето он попадал на гаупвахту за самоволку и после был уволен, отмечает «Украинская правда». Мэр Киева Виталий Кличко допустил, что он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Ранее в фейсбуке метрополитена Киева сообщалось, что участок красной линии городского метро от станции Дарница до станции Крещатик не работает из-за анонимного звонка о минировании. Специалисты проверяют эту информацию.