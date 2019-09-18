Мосгорсуд отменил штрафы двум участникам протестов в Москве

Мосгорсуд отменил штрафы, назначенные двум участникам несанкционированных акций в Москве. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Из-за нарушений при рассмотрении дела штраф в 17 тысяч рублей отменили для Андрея Рюрина. На него составили протокол за акцию 3 августа. Также суд отменил решение о штрафе в 15 тысяч рублей для Ильи Назарова. Его задерживали на митинге 27 июля.

Напомним, этим летом в Москве прошли протесты с требованием допустить до выборов независимых кандидатов в Мосгордуму. На каждой из акций 27 июля и 3 августа, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны более тысячи человек.

После первого митинга СК возбудил дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК) и применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК). Впоследствии с некоторых из фигурантов дела, Даниила Конона и Владислава Барабанова, а также Сергея Абаничева, Валерия Костенка и Егора Жукова сняли обвинения. Айдара Губайдулина отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Некоторым фигурантам уже вынесли приговоры. Евгения Коваленко и Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии общего режима, Кирилла Жукова и Ивана Подкопаева — к трем годам, Данилу Беглеца — к двум. Также из-за протестов в Москве активисту Константину Котову дали четыре года колонии по статье о неоднократном нарушении порядка организации либо проведения митингов (ст. 212.1 УК), а блогеру Владиславу Синице — пять лет за твит с угрозами детям силовиков.