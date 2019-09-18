Кандидат в Мосгордуму Юнеман потребовал через суд отменить результаты электронного голосования в своем округе

Кандидат в депутаты Мосгордумы Роман Юнеман через суд потребовал отменить результаты электронного голосования в округе, где он выдвигался (30-й). Об этом он сам рассказал «МБХ медиа».

«В суд мы подали на отмену результатов голосования, ответчиком выступает Участковая избирательная комиссия. Сейчас подали, дальше ждем заседания», — сообщил он.

Ранее Юнеман подал жалобу в Мосгоризбирком. Он указал, что итоги голосования «не позволяют с достоверностью определить волеизъявление избирателей» из-за сбоя в системе электронного голосования.

Напомним, в 30-м округе на прошедших 8 сентября выборах победила кандидат Маргарита Русецкая, поддержанная «Единой Россией». По мнению Юнемана, это является «следствием аномального результата на электронном голосовании».

В день выборов в работе электронного голосования, которое использовали в трех округах Москвы, произошло два сбоя. Причиной стали проблемы с оборудованием, производящим шифрование бюллетеней.