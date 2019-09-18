В Москве полицейский устроил перестрелку с коллегами. Один из них погиб

В Москве сотрудник патрульно-постовой службы полиции открыл огонь по коллегам, сообщает МВД.

В результате произошедшего один правоохранитель погиб, второй был ранен. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Инцидент произошел, когда полицейские хотели задержать сотрудника ППСП.

Полицейский открыл стрельбу у метро «Рязанский проспект», уточняет Baza. Его пытались задержать во время получения взятки в 2000 рублей. По данным издания, он требовал деньги у нелегального мигранта за отсутствие прописки.