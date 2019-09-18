В Москве полицейский устроил перестрелку с коллегами. Один из них погиб
В Москве сотрудник патрульно-постовой службы полиции открыл огонь по коллегам, сообщает МВД.
В результате произошедшего один правоохранитель погиб, второй был ранен. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Инцидент произошел, когда полицейские хотели задержать сотрудника ППСП.
Полицейский открыл стрельбу у метро «Рязанский проспект», уточняет Baza. Его пытались задержать во время получения взятки в 2000 рублей. По данным издания, он требовал деньги у нелегального мигранта за отсутствие прописки.
В Москве полицейский расстрелял двоих полицейских, которые пытались его задержать за взятку. Один сотрудник погиб, ещё один тяжело ранен.— baza (@bazabazon) September 18, 2019
Всё произошло из-за взятки в 2000 рублей от нелегального мигранта. pic.twitter.com/Pgy01DhgIF
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных