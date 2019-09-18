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Больше 190 тысяч человек требуют закрыть дело о «массовых беспорядках» в Москве: петиция

В Москве полицейский устроил перестрелку с коллегами. Один из них погиб

Общество

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В Москве сотрудник патрульно-постовой службы полиции открыл огонь по коллегам, сообщает МВД.  

В результате произошедшего один правоохранитель погиб, второй был ранен. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Инцидент произошел, когда полицейские хотели задержать сотрудника ППСП. 

Полицейский открыл стрельбу у метро «Рязанский проспект», уточняет Baza. Его пытались задержать во время получения взятки в 2000 рублей. По данным издания, он требовал деньги у нелегального мигранта за отсутствие прописки. 

 

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Теги:
em, москва, перестрелки

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