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Трамп назначил нового советника по нацбезопасности

Общество

 

Президент США Дональд Трамп решил назначить новым советником по нацбезопасности Роберта О'Брайена. Об этом Трамп сообщил в твиттере.

Ранее О'Брайен был спецпредставителем президента по делам заложников в Госдепе. «Я долго и усердно работал с Робертом. Он сделает отличную работу!», — заявил Трамп.

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10 сентября Трамп уволил с должности советника по нацбезопасности Джона Болтона. Он занял этот пост в апреле прошлого года. Свое решение Трамп объяснил тем, что «часто сильно расходился с ним во мнениях».

Теги:
трамп, em

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