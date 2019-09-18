Трамп назначил нового советника по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп решил назначить новым советником по нацбезопасности Роберта О'Брайена. Об этом Трамп сообщил в твиттере.
Ранее О'Брайен был спецпредставителем президента по делам заложников в Госдепе. «Я долго и усердно работал с Робертом. Он сделает отличную работу!», — заявил Трамп.
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