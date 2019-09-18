Трамп назначил нового советника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп решил назначить новым советником по нацбезопасности Роберта О'Брайена. Об этом Трамп сообщил в твиттере.

Ранее О'Брайен был спецпредставителем президента по делам заложников в Госдепе. «Я долго и усердно работал с Робертом. Он сделает отличную работу!», — заявил Трамп.

10 сентября Трамп уволил с должности советника по нацбезопасности Джона Болтона. Он занял этот пост в апреле прошлого года. Свое решение Трамп объяснил тем, что «часто сильно расходился с ним во мнениях».