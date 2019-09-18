Дмитрий Чешков останется основным адвокатом актера Павла Устинова. Анатолий Кучерена будет вторым защитником
Татьяна Васильчуккорреспондент
Дмитрий Чешков останется основным адвокатом актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за «вывих плеча» росгвардейца, а защитник Анатолий Кучерена будет ему помогать. Об этом «Новой газете» рассказала сестра Устинова Юлия.
«[Худрук театра «Сатирикон»] Константин Райкин нанял адвоката Кучерена Анатолия в помощь нашему основному адвокату Дмитрию Чешкову. И мне обидно, когда начинают в СМИ порочить его имя и говорить, что он плохо работает и из-за этого Паша до сих пор в СИЗО и дали срок. Это не так. Он сделал хорошую глобальную работу, и с этим согласился Кучерена. Он сам сказал, что Дима ему нужен и с ним они будут работать слаженно», — сообщила она.
Кучерена сказал РБК, что планирует поставить вопрос об изменении меры пресечения Устинову «на любую другую, не связанную с лишением свободы», а также готовиться к апелляции, которая состоится в Мосгорсуде 23 сентября. Защитник добавил, что Чешков частично передал ему материалы дела, еще часть он получил от Юлии.
16 сентября суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии по обвинению в «применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти» (ч. 2 ст. 318 УК). Следствие считает, что он участвовал в акции протеста 3 августа и якобы вывихнул росгвардейцу плечо во время задержания. Сам актер говорил, что не принимал участия в протесте и не мог вывихнуть плечо росгвардейцу.
Сегодня у здания администрации президента прошли пикеты артистов в поддержку Устинова. Ранее актер Александрь Паль на сайте Change.org запустил петицию в поддержку осужденного, ее подписали уже более ста тысяч человек.