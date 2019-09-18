Дмитрий Чешков останется основным адвокатом актера Павла Устинова. Анатолий Кучерена будет вторым защитником

Дмитрий Чешков останется основным адвокатом актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за «вывих плеча» росгвардейца, а защитник Анатолий Кучерена будет ему помогать. Об этом «Новой газете» рассказала сестра Устинова Юлия.

«[Худрук театра «Сатирикон»] Константин Райкин нанял адвоката Кучерена Анатолия в помощь нашему основному адвокату Дмитрию Чешкову. И мне обидно, когда начинают в СМИ порочить его имя и говорить, что он плохо работает и из-за этого Паша до сих пор в СИЗО и дали срок. Это не так. Он сделал хорошую глобальную работу, и с этим согласился Кучерена. Он сам сказал, что Дима ему нужен и с ним они будут работать слаженно», — сообщила она.

Кучерена сказал РБК, что планирует поставить вопрос об изменении меры пресечения Устинову «на любую другую, не связанную с лишением свободы», а также готовиться к апелляции, которая состоится в Мосгорсуде 23 сентября. Защитник добавил, что Чешков частично передал ему материалы дела, еще часть он получил от Юлии.

16 сентября суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии по обвинению в «применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти» (ч. 2 ст. 318 УК). Следствие считает, что он участвовал в акции протеста 3 августа и якобы вывихнул росгвардейцу плечо во время задержания. Сам актер говорил, что не принимал участия в протесте и не мог вывихнуть плечо росгвардейцу.

Сегодня у здания администрации президента прошли пикеты артистов в поддержку Устинова. Ранее актер Александрь Паль на сайте Change.org запустил петицию в поддержку осужденного, ее подписали уже более ста тысяч человек.