Врачи, программисты и представители книжного бизнеса опубликовали открытые письма в поддержку фигурантов «дела 212»

После публикации открытых писем в поддержку фигурантов «дела 212» от священников, ученых и учителей к ним также присоединились врачи, программисты и представители книжного бизнеса.

Текст обращения, под которым оставили подписи уже более сотни врачей из Москвы, Петербурга и других городов, опубликовала журналистка Екатерина Гордеева. «"Московское дело" ярко высветило, что происходящее в медицине — лишь частное проявление общего кризиса судебной системы <..> Только участие в общем движении против попрания права поможет нам добиться своего», — отметили они.

Письмо сотрудников IT-индустрии разместили на портале для совместной разработки программ GitHub, записаться же авторы предложили через запрос на принятие изменений. Хотя среди обвиняемых по «делу 212» есть двое программистов — уже осужденный Константин Котов и Айдар Губайдулин, материалы по которому суд вернул в прокуратуру — они призвали отпустить всех фигурантов.

«Мы представляем гуманитарный мир. В котором высшая ценность — жизнь отдельно взятого человека. Наблюдать за тем, как сегодня ломают судьбы молодых ребят — больно, и терпеть это невозможно», — начинается письмо представителей книжной отрасли. Под ним оставили подписи поэты Ольга Седакова и Лев Оборин, главные редакторы издательств «Новое литературное обозрение», Ad Marginem и Corpus, а также критики Юрий Сапрыкин, Анна Наринская и Галина Юзефович.

Художественный руководитель «Сатирикона» объявил о сборе подписей под письмом в поддержку осужденного актера Павла Устинова, а сотрудники нескольких десятков благотворительных фондов — в поддержку остающегося под следствием сборщика подписи штаба Любови Соболь Алексея Меняйло.

Между тем петицию актера Александра Паля с требованием пересмотреть приговор Устинову за сутки успели подписать уже более 120 тысяч человек. Сам он также вместе с актерами Александрой Бортич, Никитой Кукушиным и еще около сотней сторонников стоял в пикетах у Администрации президента. Петиция «Новой газеты» с требованием закрыть дела в отношении всех участников московских протестных акций собрала уже почти 200 тысяч подписей.