ФРС США второй раз за год снизила ставку на 0,25% после десятилетней паузы

Федеральная резервная система США снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 1,75–2%, говорится в их пресс-релизе службы. Несмотря на высокие показатели рынка труда и низкий уровень безработицы, инвестиции в основной капитал и экспорт сократились, объяснил регулятор.

На курсе рубля к доллару решение не отразится, а российские облигации станут привлекательнее для инвесторов, уверены опрошенные РБК эксперты. ФРС при этом ожидает до конца года еще одно снижение ставки, отмечается в их заявлении. СМИ допускали несколько уменьшений из-за августовского обвала рынка, вызванного торговой войной США и Китая, однако страны начали идти на уступки.

Между тем президент Дональд Трамп в твиттере посчитал решение регулятора слишком мягким. Сам он настаивал на том, чтобы опустить ставку до нулевого или отрицательного уровня для начала рефинансирования госдолга. «Джером Пауэлл и ФРС вновь провалились», – написал он.

В конце июля ФРС – впервые со времен экономического кризиса 2008 года – снизила ставку на 0,25 процентных пунктов – до диапазона 2–2,25%. В сентябре Европейский ЦБ в свою очередь снизил ставку по депозитам и перезапустил программу количественного смягчения.