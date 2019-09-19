На границе Бурятии и Иркутской области задержали якутского шамана, идущего «изгонять Путина»

В Бурятии на 202-м километре трассы «Байкал» на границе с Иркутской областью задержали якутского шамана Александра Габышева, который идет в Москву, чтобы «изгнать Путина». Об этом сообщает «Тайга.инфо».

«Трасса была перекрыта спецслужбами с оружием. Они быстро окружили наш лагерь и прямо к палатке шамана. Их было несколько десятков человек на многих машинах. Ворвались и повалили его на землю большой толпой», — цитирует издание одного из сторонников шамана Виктора Егорова.

Обновление 09:42 Республиканское управление МВД в сообщении о его задержании уточнило, что Габышев находится в розыске за совершение в Якутии некого преступления, для следственных действий его самолетом отправят в Якутск. В базе федерального розыска информации о нем нет.

Как рассказал Znak.com один из сопровождавших шамана, в отношении Габышева может быть возбуждено дело по статье об организации экстремистского сообщества (282.1 УК).

Якутский шаман Александр Габышев начал путь в Москву полгода назад. 9 сентября он дошел до Улан-Удэ, где сотрудники полиции задержали его сторонников. После этого на площади Советов начались протестные акции с требованием освободить сторонников Габышева.

Позже протестующие стали требовать повторных выборов мэра города, на которых победил самовыдвиженец Игорь Шутенков, поддержанный «Единой Россией», а сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ) занял второе место.

Из-за протестов в Бурятии под аресты отправили сторонников шамана Игоря Коношанова и Петра Дондукова, блогера Дмитрия Баирова, активиста Баира Цыбикова и подозреваемого в нападении на силовика во время акции Дмитрия Хараева.