Суд оштрафовал активиста, который заблокировал направляющиеся на Шиес бензовозы

Усть-Выемский районный суд Республики Коми оштрафовал на 500 рублей экоактивиста Никиту Чекова, не пропустившего бензовозы на станцию Шиес в Архангельской области. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Его признали виновным в неповиновении требованиям сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП).

Суд также оштрафовал местного депутата поселка Жешарт в Республике Коми Дмитрия Новожилова на 10 тысяч 500 рублей. Его признали виновным в нарушении общественного порядка (ст 20.2.2 КоАП) и неповиновении полицейскому (ст. 19.3 КоАП) за попытку остановить бензовоз с топливом. Ранее полицейские составили административные протоколы на еще троих активистов.

В конце августа в районе поселка Мадмас активисты живым щитом перекрыли путь бензовозам, пытавшимся доставить топливо на строительство свалки в Шиесе. При этом люди просили присутствовавших там полицейских пресечь незаконную доставку горючего, но понимания не добились, и лишь тогда перекрыли дорогу.

Напомним, на границе Архангельской области и Республики Коми больше года идет строительство самого большого в Европе мусорного полигона. Местные жители объединились в протестное движение и блокируют строительство объекта, предназначенного для захоронения отходов из Москвы.