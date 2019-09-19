Бизнес-омбудсмен предложил создать «черный список» российских судей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов объявил о создании «черного списка» российских судей. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Титов уточнил, что планируется создать «специальную экспертную группу», которая будет оценивать судейские решения. «Незаконность судебного решения может быть установлена только в судебном порядке.

Но мы вынуждены указывать на очевидные пробелы в правоприменительной практике, и фактически показывать пальцем на тех, кто принимает такие решения», —

пояснил омбудсмен.

По его мнению, необходимо бороться за выборность судей: «Мы не раз предлагали Верховному суду списки квалифицированных адвокатов, прокуроров. В общем тех, кто прошел большую правовую школу, а не просто секретарей, которые носят бумажки в судах. Но Верховный суд никак не реагирует».

Предложение омбудсмена поступило на фоне акции с требованием освободить актера Павла Устинова, осужденного по делу о вывихе плеча росгвардейца. По словам Титова, Устинов не совершил никакого правонарушения, «но получил реальный срок».

На этой неделе Устинова приговорили к 3,5 годам колонии по обвинению в «применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти» (ч. 2 ст. 318 УК). Следствие считает, что он участвовал в акции протеста 3 августа и якобы вывихнул росгвардейцу плечо во время задержания. Сам актер говорил, что не принимал участия в протесте и не мог вывихнуть плечо росгвардейцу.

Через день после приговора у администрации президента в Москве начались одиночные пикеты в поддержку Устинова, а петицию с требованием его освободить подписали уже более 130 тысяч человек.