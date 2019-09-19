К бывшему издателю журнала The New Times Ирене Лесневской приехали силовики. Обновлено

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск на подмосковной даче бывшего издателя журнала The New Times и основателя телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской. Об этом сообщила в твиттере профессор Высшей школы экономики Анна Качкаева.

«У Ирены Стефановны Лесневской идет обыск. Рано утром в дом на даче в Шмеленках (Ирена живет сейчас там) пришли следователи СК. 30 минут назад позвонила ее помощница. Никаких подробностей больше не знаю», — написала она.

обновлено 09:15 «Сейчас разговаривала с Иреной. Она в порядке. Сообщила, что следователи были и уехали. Пока не нервничаем», — написала Качкаева позднее, удалив первый твит об обысках. 11:32 Следователи не проводили обыски у Ирены Лесневской. «У меня сработала тревожная кнопка, приехала полиция и уехала. Все в порядке», — сказала сама журналистка ТАСС.

Информации о том, с каким делом связан обыск, нет. «Медуза» пишет, что помощница Лесневской отказалась комментировать эту информацию.