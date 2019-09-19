Генпрокуратура подала ходатайство об изменении меры пресечения осужденному Павлу Устинову

Генпрокуратура направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения фигуранту «дела 212» актеру Павлу Устинову до рассмотрения апелляции на его приговор. Об этом Интерфаксу рассказал адвокат Анатолий Кучерена. Информацию подтвердила «Новой» пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Заявление прокуратуры рассмотрят 20 сентября, апелляцию назначили на 23 сентября. Накануне, сразу после вступления в дело, Кучерена обещал просить прокуратуру, чтобы Устинова отпустили до обжалования из московского СИЗО-4 «Медведь». Ранее до обжалования из-под ареста отпускали только политика Алексея Навального по делу «Кировлеса».

Приговор Устинову вынесли 16 сентября. Его признали виновным в том, что на акции 3 августа он при задержании якобы вывихнул росгвардейцу плечо, и приговорили к 3,5 годам колонии. Сам актер говорил, что не участвовал в протестах и не сопротивлялся силовикам. В его поддержку выступили десятки известных актеров, а петиция с требованием пересмотреть приговор собрала уже более 130 тысяч подписей.