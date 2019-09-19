Премьер Израиля Нетаньяху не смог получить большинства в парламенте

В Израиле после обработки 97% бюллетеней на выборах в Кнессет правая партия «Ликуд» премьера Беньямина Нетаньяху уступает левоцентристскому блоку «Кахоль-лаван» («Сине-белые») экс-начальника Генштаба Бенни Ганца, сообщает Haaretz со ссылкой на данные избиркома.

«Ликуд» претендует на 31 место, тогда как у «Кахоль-лаван» их 33. Поскольку у готовых вступить с Нетаньяху в коалицию правых и ультра-ортодоксальных партий 24 места, ему не удастся взять необходимые для большинства 66 мандатов (кандидат в премьеры также должен заручиться поддержкой 61 депутата). У союзников Ганца 56 мест.

Вторые за пять месяцев выборы в парламент Израиля прошли 17 сентября. После апрельских выборов Кнессет был распущен, поскольку Нетаньяху не удалось сформировать правительство из-за нехватки одного мандата. Тогда лидер «Нашего дома Израиля» экс-министр обороны Авигдор Либерман отказался войти в коалицию из-за присутствия религиозных партий. В этот раз он усилил позиции (с 5 до 8 мест) и допустил сотрудничество с Нетаньяху. В случае появления нового премьера на коалицию соглашался и Ганц.