Единоросса Алексея Шапошникова переизбрали председателем Мосгордумы

Депутаты Мосгордумы нового седьмого созыва переизбрали председателем Алексея Шапошникова, предложенного «Единой Россией». За него проголосовали 28 человек, за Елену Шувалову от КПРФ — 11. Трансляция их первого заседания ведется на YouTube.

О том, что избравшийся в этот раз самовыдвиженцем Шапошников станет кандидатом от «Единой России» на пост спикера, сообщал РБК. Главы фракций «Единой России» и КПРФ при этом останутся прежними — депутат от Орехово-Борисово Степан Орлов и внук лидера коммунистов Леонид Зюганов, добавляли источники издания. «Яблоко» и «Справедливая Россия» с лидерами фракций пока не определились.

Перед началом голосования Елена Шувалова от КПРФ и Дарья Беседина от «Яблока» предлагали в начале принять совместное заявления против политических репрессий. Открывший заседание старейший депутат, режиссер Николай Губенко от КПРФ, пообещал, что эту тему поднимут в конце после основной повестки.

По результатам выборов 8 сентября «Единая Россия» потеряла в московском парламенте часть мест, сохранив за собой большинство. Остальные 20 из 45 мандатов взяли представители системной оппозиции: представители КПРФ получили 13 мест, «Яблока» – три (также в 8-м округе победила поддержанная партией Дарья Беседина), «Справедливой России» – три.