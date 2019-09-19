Несколько десятков журналистов потребовали закрыть «дело 212»

Несколько десятков работников СМИ подписали открытое письмо «Профсоюза журналистов» с требованием прекратить преследование — как уголовное, так и административное — всех участников московских акций протеста.

Они напомнили, что журналисты также пострадали во время освещения протестов, а приставы и сотрудники судов мешали им во время освещения судебных заседаний. «Служащие судов и приставы искусственно ограничивали доступ в зал как прессы, так и обычных слушателей, запрещали съемку <..> Наших коллег также незаконно задерживали, избивали, ломали технику», — говорится в письме.

Ранее аналогичные акции солидарности с фигурантами «дела 212» проявили священники, ученые и учителя, юристы-государственники, врачи, программисты, представители книжной индустрии и благотворительных фондов, актеры и сотрудники театров, а также почти 200 тысяч пользователей Change.org, подписавших петицию «Новой газеты».

«Должны быть освобождены все. Не только мой брат, но и все остальные арестанты «московского дела». Адвокаты не смогли защитить своих подопечных только потому, что судьи предвзято относились к делам».



Юлия Устинова, сестра Павла Устинова, записала видеообращение#ямывсястрана pic.twitter.com/FOab4qddRJ — Новая Газета (@novaya_gazeta) September 19, 2019

Некоторым участникам протестов уже вынесли приговоры. Евгения Коваленко и Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии общего режима, Кирилла Жукова и Ивана Подкопаева — к трем годам, Данилу Беглеца — к двум. Также из-за протестов в Москве активисту Константину Котову дали четыре года колонии по статье о неоднократном нарушении порядка организации либо проведения митингов (ст. 212.1 УК), а блогеру Владиславу Синице — пять лет за твит с угрозами детям силовиков.

При этом после общественного резонанса Генпрокуратура потребовала отпустить Устинова под подписку до обжалования приговора, из СИЗО освободили и программиста Айдара Губайдулина, материалы по которому суд вернул в прокуратуру. В начале сентября с пятерых обвиняемых, Даниила Конона и Владислава Барабанова, а также Сергея Абаничева, Валерия Костенка и Егора Жукова сняли обвинения в «массовых беспорядках». Жукова перевели под домашний арест по новому делу о призывах к экстремизму в его видеоблоге на YouTube.