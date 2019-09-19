Мэрия Москвы согласовала на 28 сентября митинг в поддержку политзаключенных

Департамент безопасности Москвы согласовал либертарианцам на 28 сентября митинг в поддержку политзаключенных. Копию ответа опубликовал член партии Михаил Светов.

Согласно заявке, митинг пройдет на проспекте академика Сахарова с 15:00 до 17:00, заявленное число участников — 20 тысяч человек. «Ранее по этой же заявке мы получили отказ, но как и с митингом "За Голунова", власть переиграла свой ответ. Это значит, что 28 сентября мы проведем там митинг в поддержку жертв "Московского Дела", "дела ФБК" и всех политзаключeнных», — написал Светов.

Летом мэрия не давала соглашения на акции по выборам в Мосгордуму в пределах Садового кольца, а оба санкционированных митинга 20 июля и 10 августа проходили на его внешней стороне. После этого оппозиции не удавалось получить эту площадку для своих акций, поскольку на ней каждые выходные стали проводить концерты и музыкальные фестивали.

После несогласованных шествий 27 июля и 3 августа СК возбудил дело о якобы имевших на них место «массовых беспорядках». Хотя со многих обвинения по этой статье были сняты, остаются под следствием или уже были осуждены 17 человек. Тот же следователь СК ведет и дело об «отмывании денег» Фондом борьбы с коррупцией, в рамках которого у координаторов и волонтеров штабов Навального по всей стране проходили массовые обыски.