У администрации президента продолжились пикеты с требованием отпустить фигурантов «дела 212»

В Москве у здания администрации президента возобновилась акция в поддержку актера Павла Устинова, а также других обвиняемых и осужденных участников акций протеста. В пикетной очереди стоят несколько десятков человек, передает корреспондент «Новой».

С плакатами вышли в том числе актеры Варвара Шмыкова и Филипп Горенштейн. Накануне в пикетировании также принимали участие актеры Александр Паль, Никита Кукушкин, Александра Бортич, режиссер Александр Молочников и другие.

Запущенная Палем петиция в поддержку Устинова также за сутки успела собрать уже более 130 тысяч подписей, после чего Генпрокуратура потребовала отпустить его из СИЗО на время до обжалования приговора 23 сентября.

Варвара Шмыкова. Фото: Глеб Лиманский / «Новая газета»