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В Москве задержали главу ФБК Ивана Жданова

Политика

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Директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова задержала полиция у подъезда его дома, сообщил глава юридической службы фонда Вячеслав Гимади. Причины задержания неизвестны.

Полицейские также приходили домой к члену незарегистрированной «Партии перемен» Дмитрия Гудкова Эльвире Вихаревой и пресс-секретарю политика Алексею Обухову из-за заявки на митинг в поддержку политзаключенных на Сахарова 21 сентября. Оба заверили полицейских, что от акции отказались, поскольку ее не согласовали в нужном месте. 

В середине августа Жданов освободился после 15 суток ареста за несогласованный митинг 27 июля по выборам в Мосгордуму. Отбывать еще 10 суток ареста за ту же акцию его не увезли. После этого московские приставы возбудили в отношении него уголовное дело из-за отказа по решению суда удалить с канала Алексея Навального фильм-расследование про премьера Дмитрия Медведева «Он нам не Димон».

 

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Теги:
мосгордума, задержания, жданов, фбк, va

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