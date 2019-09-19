В Екатеринбурге собирают подписи за отставку ректора УрГЭУ. Вуз мог отчислить студента из-за подозрений в нетрадиционной ориентации

В Екатеринбурге запустили сбор под петицией с требованием отправить в отставку ректора Уральского государственного экономического университета Якова Силина. Накануне первокурсник вуза рассказал, что ему пригрозили отчислением, поскольку университетская система мониторинга соцсетей обнаружила у него подписки на ЛГБТ-паблики.

Петиция, созданная екатеринбургским программистом Александрой Папшановой, за два часа набрала порядка 300 подписей. «Ректор подтвердил, что отчисляет студента не из-за неуспеваемости, а из-за его взглядов, — написала Папшанова. — Более того, Яков Силин берет на себя функции суда, утверждая, что быть подписанным на сообщество в социальных сетях — это и есть пропаганда».

Силин действительно в комментарии телеканалу «Вести 24» заявил, что считает поведение студента в социальных сетях провокационным: «В чем здесь провокация? В том, что он это распространяет. Он это показывает как некий пример, что вот это — должно быть», — сказал он.

При этом в руководстве вуза заверили, что отчислять студента не станут. Проректор вуза по социальной работе Роман Краснов, который, как утверждалось, и разговаривал с первокурсником, заявил, что отчислить студента могут, только если он не будет «успевать по предметам».

Помимо петиции в отношении ректора УрГЭУ было подано заявление в прокуратуру: работающий в Екатеринбурге ресурсный центр ЛГБТ потребовал от надзорного ведомства проверить, не нарушает ли вуз право студентов на неприкосновенность частной жизни.